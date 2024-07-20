Bodrum'da işletme ve marina arasındaki alan halk plajı oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 400 metrekarelik bir alanın halk plajı olarak düzenlendiği bildirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 400 metrekarelik bir alanın halk plajı olarak düzenlendiği bildirildi.
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da Yalıkavak Marina ve bir işletme arasındaki küçük ama anlamlı alan halk plajı haline getirildi.
Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından halk plajı olarak düzenlenen yaklaşık 400 metrekarelik alana Bodrum Belediyesince vatandaşların kullanımı için şezlong ve şemsiyeler yerleştirildi.
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