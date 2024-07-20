Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Datça Yaka Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersincik Koyu'nda mahsur kalan bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı.

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