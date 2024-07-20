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        Fethiye'de Galatasaray 24. Şampiyonluk Gecesi düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlama gecesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 23:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:10
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        Fethiye'de Galatasaray 24. Şampiyonluk Gecesi düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlama gecesi yapıldı.

        İlçedeki bir Beach'te gerçekleştirilen geceye, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanı Hakan Kemal Sarıöz, Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Aşık ve eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

        Programda 2023-2024 Trendyol Süper Lig ile Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluk kupaları sergilendi. Geceye katılan davetliler kupalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        GSYİAD Başkanı Sarıöz, gazetecilere, etkinlik için Fethiye'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Takıma ve hocaya inançlarının tam olduğunu belirten Sarıöz, "İnşallah önümüzdeki sene beşinci yıldızı da burada hep birlikte kutlamak nasip olur." dedi.

        Emre Aşık ise sahadaki şampiyonluğun güzel şekilde kutlandığını dile getirdi.

        Gecede şarkıcı Işın Karaca sahne aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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