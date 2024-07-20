Fethiye'de Galatasaray 24. Şampiyonluk Gecesi düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24'üncü şampiyonluk kutlama gecesi yapıldı.

İlçedeki bir Beach'te gerçekleştirilen geceye, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanı Hakan Kemal Sarıöz, Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Aşık ve eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda 2023-2024 Trendyol Süper Lig ile Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluk kupaları sergilendi. Geceye katılan davetliler kupalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.