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        Bodrum'da otomobil yolda oluşan çukura düştü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattındaki patlama sonucu yolda oluşan çukura düşen otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:53
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        Bodrum'da otomobil yolda oluşan çukura düştü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde su isale hattındaki patlama sonucu yolda oluşan çukura düşen otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.

        Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde su isale hattındaki patlama sonucu çukur oluştu. Bu sırada yolda seyir halindeki 48 BD 474 plakalı otomobil çukura düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri önlem aldı ve yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Belediye ekiplerince bölgede onarım çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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