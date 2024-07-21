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        Muğla'da tedavileri tamamlanan 4 deniz kaplumbağası denize salındı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 4 deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:02
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        Muğla'da tedavileri tamamlanan 4 deniz kaplumbağası denize salındı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 4 deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle çalışmaların yürütüldüğü İztuzu Plajı'ndaki merkezde, yaklaşık 2 yıl önce tekne pervanesi kesiği sonucu yaralanan biri yeşil deniz kaplumbağası olmak üzere 4 kaplumbağanın tedavileri tamamlandı.

        DEKAMER görevlilerince uydu takip cihazı takılan "Sofya Lindos", "Alpay", "Rafael" ve "Xena" isimleri verilen deniz kaplumbağaları, çevrecilerin de katılımıyla plajdan denize salındı.

        DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, DEKAMER'in 2008 yılında o dönemki Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinin desteğiyle, Dalyan Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi tarafından oluşturulduğunu söyledi.

        Yaralı deniz kaplumbağasının sağlığına kavuşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaska, "Bir yaralı kaplumbağanın doğaya tekrar gönderilmesi demek adeta bin yavruya 25 yıl boyunca bakmakla eşdeğer bir popülasyona katkı veriyor. Merkezimizde 16 yılda, 370 yaralı kaplumbağanın tedavisini gerçekleştirerek sağlıklarına kavuşturduk. Bu süreçte deniz kaplumbağalarının yaşadıkları problemler, yaralanma sebepleri ve nasıl ölebildiği gibi hususların hepsine şahit olduk." diye konuştu.

        Kaska, merkezde verilen bilgi sayesinde kaplumbağaları görünce insanların daha dikkatli olduğunu ifade etti.

        Tedavinin kaplumbağayı takip süreciyle devam ettiğini anlatan Kaska, şunları kaydetti:

        "İmkan buldukça deniz kaplumbağalarının doğal ortamına gönderdikten sonra ortama nasıl uyum sağladıklarını takip etmeye çalışıyoruz. Burada hem üç caretta caretta dediğimiz iri baş deniz kaplumbağasını doğal ortamına gönderiyoruz hem de cihaz taktığımız 'Sofia Lindos' ismini verdiğimiz bir yeşil deniz kaplumbağasını doğal ortamına gönderdik. Bunlar nerelerde dolaşıyor, nerelerde kışlıyor ve doğal ortamına ne kadar uyum sağlıyor, rehabilitasyon sonucunda da ortama uyum sağladıklarını gösterebilmek adına çok önemli."

        Yaklaşık 11 ay önce İzmir'in Özdere mevkisinde "Alpay" ismi verilen caretta carettayı yaralı bulan Mehmet Şahin Alpay, deniz kaplumbağasının suya kavuştuğu esnada duygulu anlar yaşadı.

        Alpay, "Yaralı bulduğumuz kaplumbağanın şu anda sağlıklı bir şekilde denize kavuşması bizim için çok büyük bir mutluluk. DEKAMER'e ve emek verenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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