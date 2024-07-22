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        Muğla'da otobüsün çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otobüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:05
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        Muğla'da otobüsün çarptığı yaya öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otobüsün çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

        Foça Mahallesi 112. Sokak'ta 06 BIP 125 plakalı tur otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Önder'e (60) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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