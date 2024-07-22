Bodrum açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta ise 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

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