Muğla'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Onur Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde Tatiana Rusozolina yönetimindeki 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rusozolina'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Obut ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rusozolina'nın cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
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