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        Muğla'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:44 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:44
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        Muğla'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Onur Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde Tatiana Rusozolina yönetimindeki 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rusozolina'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan Obut ise ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Rusozolina'nın cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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