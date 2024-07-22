Muğla'da "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışında, Fethiye Belediyesi bando takımı eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Pazaryeri'ndeki festival alanında son buldu.

Etkinlikler kapsamında folklor gösterisi sunuldu, festival alanında yer alan stantlar gezildi.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, yaptığı konuşmada, festivallerin, bir ilçenin en önemli faaliyet konularından biri olduğunu söyledi.

Aktaş, özellikle Ortaca'da tarım, çevre ve turizmin birlikte yürümesinin ilçeye en büyük katkıyı sağladığını kaydetti. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ise ilçede gelenekselleşen festivali hep birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Tezcan, tarım ve turizmin kentte çok büyük değere sahip olduğunu, çevreye de aynı ölçüde önem verdiklerini dile getirdi. Kortej yürüyüşüne, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Metehan Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.