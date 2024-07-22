Bodrum açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlarda 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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