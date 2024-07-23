Kanuni Sultan Süleyman otağını kurduğu Yatağan'da anıldı

Kanuni Sultan Süleyman'ın 502 yıl önce Rodos Seferi sırasında Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Bozüyük Mahallesi'nde otağını kurduğu yerde anma programı yapıldı.

Rodos Seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusuyla geldiği Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde "Rodos Seferinin 502. Yılı: Bozüyük Menzili" paneli düzenlendi.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgenin eski bir Osmanlı kasabası olması nedeniyle tarihi ve doğal yapısının korunduğunu söyledi.

Muğla'nın deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra kültür varlıkları ile Türkiye ve dünyanın cennet köşelerinden olduğunu belirten Akbıyık, "Muğla'yı geçtiğimiz yıl 3,5 milyonu yabancı yaklaşık 7 milyon yerli turist ziyaret etti. Ziyaretçilerin bir çoğu da bölgemizdeki tarihi değerlerimizi gezdi. Muğla, antik çağlardan günümüze bir çok medeniye ev sahipliği yapıyor. Biz bu değerlerimize sahip çıkıyor ve misafirlerimize gösteriyoruz." dedi.

Bozüyük'ün de tarihi değerleri ile ön plana çıktığını vurgulayan Akbıyık, bölgedeki en önemli projelerden birinin "Kanuni Yolu" projesi olduğunu dile getirdi.