Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da havuza düşen bebek yaşamını yitirdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da havuza düşen bebek yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde kiraladıkları yazlıkta tatil yapan ailenin bebeği Ali Aydın N, evin havuzuna düştü.

        Bebeği havuzdan çıkaran ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 1 yaşındaki bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana, Muğla'da kazada öldü
        Dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana, Muğla'da kazada öldü
        Havuza düşen 1 yaşındaki Ali Aydın bebek, boğuldu
        Havuza düşen 1 yaşındaki Ali Aydın bebek, boğuldu
        Bodrum FK'da kombineler kapışıldı
        Bodrum FK'da kombineler kapışıldı
        Eşini boynu ve ayaklarından bağlayıp darbettikten sonra acı çekmesini izlem...
        Eşini boynu ve ayaklarından bağlayıp darbettikten sonra acı çekmesini izlem...
        Muğlaspor sahaya indi
        Muğlaspor sahaya indi
        Kanuni Sultan Süleyman otağını kurduğu Yatağan'da anıldı
        Kanuni Sultan Süleyman otağını kurduğu Yatağan'da anıldı