Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK'de kuzey kale arkası kombineleri tükendi, güney kale arkası satışları başladı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kuzey kale arkası kombine biletlerinin tükendiği, tadilatı biten güney kale arkası satışlarının ise başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'de kuzey kale arkası kombineleri tükendi, güney kale arkası satışları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kuzey kale arkası kombine biletlerinin tükendiği, tadilatı biten güney kale arkası satışlarının ise başladığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'nin kombineleri 21 Temmuz Pazar günü genel satışa çıktı. Kombine satışlarına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, 24 saat içerisinde kuzey kalesi arkası biletlerini tüketti. Stat çalışmaları kapsamında tadilatı tamamlanan güney kale arkası için kombine satışları ise bugün başladı." ifadeleri kullanıldı.

        Gümbet Tesisleri'nde saat 10.00 ile 18.00 arasında kombine satışı yapıldığı kaydedilirken, taraftarların "Passo" uygulaması ve "Passolig" internet sitesi üzerinden de bilet temin edebilecekleri aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Bodrum'a iki kruvaziyerle 4 bin 520 yolcu geldi
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 4 bin 520 yolcu geldi
        Bodrum'da havuza düşen bebek yaşamını yitirdi
        Bodrum'da havuza düşen bebek yaşamını yitirdi
        Dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana, Muğla'da kazada öldü
        Dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana, Muğla'da kazada öldü
        Havuza düşen 1 yaşındaki Ali Aydın bebek, boğuldu
        Havuza düşen 1 yaşındaki Ali Aydın bebek, boğuldu
        Bodrum FK'da kombineler kapışıldı
        Bodrum FK'da kombineler kapışıldı
        Eşini boynu ve ayaklarından bağlayıp darbettikten sonra acı çekmesini izlem...
        Eşini boynu ve ayaklarından bağlayıp darbettikten sonra acı çekmesini izlem...