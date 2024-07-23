Bodrum FK'de kuzey kale arkası kombineleri tükendi, güney kale arkası satışları başladı
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kuzey kale arkası kombine biletlerinin tükendiği, tadilatı biten güney kale arkası satışlarının ise başladığı bildirildi.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kuzey kale arkası kombine biletlerinin tükendiği, tadilatı biten güney kale arkası satışlarının ise başladığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'nin kombineleri 21 Temmuz Pazar günü genel satışa çıktı. Kombine satışlarına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, 24 saat içerisinde kuzey kalesi arkası biletlerini tüketti. Stat çalışmaları kapsamında tadilatı tamamlanan güney kale arkası için kombine satışları ise bugün başladı." ifadeleri kullanıldı.
Gümbet Tesisleri'nde saat 10.00 ile 18.00 arasında kombine satışı yapıldığı kaydedilirken, taraftarların "Passo" uygulaması ve "Passolig" internet sitesi üzerinden de bilet temin edebilecekleri aktarıldı.
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