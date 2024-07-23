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        Datça'da badem hasadı erken başladı

        Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda bulunan 250 bin ağaçta badem hasadına havalar sıcak gittiği için erken başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:03
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        Datça'da badem hasadı erken başladı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda bulunan 250 bin ağaçta badem hasadına havalar sıcak gittiği için erken başlandı.

        Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üreticiyi çok zorladığını dile getirdi.

        Yaklaşık 40 derece sıcakta çalışmanın kolay olmadığını ifade eden Usul, işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını kaydetti.

        Sındı Mahallesi'nde badem yetiştiriciliği yapan İbrahim Ohan bu yılki rekolteden memnun olduklarını söyledi.

        Bu sene badem hasadına bir hafta erken başladıklarını belirten Ohan, "Havalar çok sıcak olduğu için saat 5'te kalkıp tarlaya geliyoruz. 9-10'a kadar badem topluyoruz. Ailece bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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