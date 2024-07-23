Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Belediye başkanlarından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesi belediye başkanları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye başkanlarından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesi belediye başkanları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca mesajında, Türk basınından sansürün 24 Temmuz 1908 kaldırıldığını hatırlattı.

        Sansürün kaldırılması ve ifade özgürlüğünün sağlanması, basın tarihinde en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Karaca, "Gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri, basın özgürlüğüdür. 24 Temmuz 1908 günü Türk basınında sansürün kaldırıldığı tarih olurken, günümüzde medya, çağdaş demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi, haber alma ve yayma özgürlüğünün ise en etkili aracı haline gelmiş bulunuyor. Ulusal ve yerel basınımız, toplumumuzun gerçekleri öğrenme, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkili organıdır. Tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışına sahip medya, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce ve öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Karaca mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatmada, millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermede, bir milletin ortak bir yönde yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul ve bir rehberdir" sözüne yer verdi.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise mesajında, tarafsız ve özgür bir basının varlığının modern ve güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

        Doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basının, farklı görüşlerin dillendirilmesine de imkan sağlayarak toplumu araştırmaya, sorgulamaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirdiğini belirten Akdenizli, şunları kaydetti:

        "Mesai kavramı gözetmeden gece gündüz, kar kış demeden canla başla toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına her türlü zor şartlar altında mücadele eden basın çalışanları, demokrasinin gelişmesinde mihenk taşı görevini üstlenmektedir. Basınımız bizler ile vatandaşlarımız arasında önemli bir görev üstlenmektedir. Vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olan basın tüm proje ve faaliyetlerimizi tarafsız habercilik anlayışıyla, yerel ve ulusal alanda kamuoyuna ulaştırmaya devam ediyor. Basınımızın bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Seydikemerimizi daha güzele ve ileriye taşımak adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı; alevlere müdahal...
        Evde çıkan yangın, bitişikteki ev, ahır ve ormana sıçradı; alevlere müdahal...
        Datça'da badem hasadı erken başladı
        Datça'da badem hasadı erken başladı
        Bodrum FK'de kuzey kale arkası kombineleri tükendi, güney kale arkası satış...
        Bodrum FK'de kuzey kale arkası kombineleri tükendi, güney kale arkası satış...
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 4 bin 520 yolcu geldi
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 4 bin 520 yolcu geldi
        Bodrum'da havuza düşen bebek yaşamını yitirdi
        Bodrum'da havuza düşen bebek yaşamını yitirdi
        Dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana, Muğla'da kazada öldü
        Dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Tatiana, Muğla'da kazada öldü