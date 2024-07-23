Fethiye'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Aşurenin kurumun aşevinde yapıldığını belirten Bolelli, "İlgi çok yoğun. Bu vesileyle Muharrem ayının mübarek olmasını diliyorum. Allah kabul etsin." dedi.

Fethiye Belediyesi ve Likya Kadın Kooperatifi işbirliğinde Salı Pazarı ile belediye hizmet binasının önünde etkinlik düzenlendi.

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