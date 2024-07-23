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        Muğla'da evde başlayan yangın ormana sıçradı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:54
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        Muğla'da evde başlayan yangın ormana sıçradı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Karaçam Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki başka bir ev ile ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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