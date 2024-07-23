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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 82 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:34 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:34
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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 82 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

        Ekiplerce yapılan kontrolde 25'i kesinleşmiş hapis cezası, 57'si çeşitli suçlardan aranan 82 kişi gözaltına alındı.

        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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