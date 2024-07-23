Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı
Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 82 şüpheli yakalandı.
Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 82 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
Ekiplerce yapılan kontrolde 25'i kesinleşmiş hapis cezası, 57'si çeşitli suçlardan aranan 82 kişi gözaltına alındı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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