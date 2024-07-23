Bodrum FK, Christophe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeşil-beyazlı ekip son olarak Fransa 1. Lig ekiplerinden Metz'de forma giyen tecrübeli stoper oyuncusu Christophe Herelle ile anlaşmaya vardı. 1.91'lik boyuyla dikkati çeken, savunmada kale olma özelliği taşıyan Christophe Herelle ile yeşil-beyazlı ekip 2 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesine yer verildi.

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