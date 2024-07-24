Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Özdil, Muğla'da konser verdi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 27'ncisi düzenlenen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Özdil, konser verdi.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 27'ncisi düzenlenen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Özdil, konser verdi.
Ortaca Belediyesi tarafından Pazaryeri'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde sahne alan Özdil, türküler seslendirdi.
Konser alanını dolduran binlerce kişi, bazı eserlerinde sanatçıya eşlik etti.
Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve eşi Kerime Tezcan konser sonunda sanatçı Özdil'e teşekkür ederek, Atatürk posteri ve çiçek verdi.
Festival, 28 Temmuz'da sona erecek.
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