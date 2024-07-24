Ortaca'da çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Ortaca 27'nci Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında, Dalyan Mahallesi Sulungur Gölü çevresinde bazı belediye meclis üyeleri, görevliler ve gönüllülerin katılımıyla temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Vatandaşların piknik yaptığı göl kenarında plastik, karton, cam ve alüminyum ambalaj atıklarının oluşturduğu iki traktör çöp toplandı.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, temizlik etkinliğinin farkındalık yaratmak için yapıldığını söyledi.

İlçede hem tarımın hem de turizmin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tezcan, "Çevre farkındalığı bizim için çok önemli. Gelecek nesillere temiz bir çevre miras bırakmak için en iyi şekilde sahip çıkmamız, korumamız gerekiyor. Çevre temizliğinin algılanması, çevre bilincinin gelişmesi için bugün bu farkındalığı yaratmak için 27 mahallemizde çevre temizliği etkinliği yapmaktayız. Katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Festival akşam, Ortaca Kent Konseyi TSM Konseri, Otizmli Sanatçı Kemal Deniz Yıldırım'ın bateri gösterisi ve Afish Band konseri ile devam edecek.