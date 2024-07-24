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        Bodrum'da sahile yapılan kapı Kaymakamın talimatıyla kaldırıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile yapılan demir kapı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatı üzerine ekiplerce kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:40
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        Bodrum'da sahile yapılan kapı Kaymakamın talimatıyla kaldırıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile yapılan demir kapı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatı üzerine ekiplerce kaldırıldı.

        Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisi sahilindeki iki otel arasına, müşteri karışıklığı olmaması amacıyla 2018'de yapılan demir kapının kaldırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Kapının, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince kaldırıldığı belirtildi.

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