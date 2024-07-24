Bodrum'da sahile yapılan kapı Kaymakamın talimatıyla kaldırıldı

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkisi sahilindeki iki otel arasına, müşteri karışıklığı olmaması amacıyla 2018'de yapılan demir kapının kaldırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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