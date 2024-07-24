Muğla'da ölen Rus sosyal medya fenomeninin cenazesi, uçakla ülkesine gönderilecek

Onur Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Söke-Milas kara yolu Sarıçay mevkisinde 22 Temmuz'da sosyal medya mecralarında "Moto Tanya" ismiyle hesapları bulunan, çok sayıda takipçisi olan Tatiana Ozolina yönetimindeki 4898 AM 55 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada Ozolina yaşamını yitirmiş, Obut ise yaralanmıştı.

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