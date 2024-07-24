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        Muğla'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:26 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:26
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        Muğla'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Adem Coşkun'un kullandığı ATV, Mesken Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Adem Coşkun'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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