Bodrum'da deniz dibinden 93 kilogram atık çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinden 93 kilogram atık çıkardı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin 11'inci etabı Torba Mahallesi'nde yapıldı.

Etkinliğe ilgili birim personelinin yanı sıra Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, mahalle sakinleri ve gönüllü dalış ekibi katıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince de (TÜRSAB), ekiplere tekne desteği verildi.

Deniz dibi temizliği çalışmasında denizden 93 kilogram atık çıkarıldı.