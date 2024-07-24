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        Bodrum'da deniz dibinden 93 kilogram atık çıkarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinden 93 kilogram atık çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:29 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:29
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        Bodrum'da deniz dibinden 93 kilogram atık çıkarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinden 93 kilogram atık çıkardı.

        Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin 11'inci etabı Torba Mahallesi'nde yapıldı.

        Etkinliğe ilgili birim personelinin yanı sıra Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, mahalle sakinleri ve gönüllü dalış ekibi katıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince de (TÜRSAB), ekiplere tekne desteği verildi.

        Deniz dibi temizliği çalışmasında denizden 93 kilogram atık çıkarıldı.

        Atıklar, Torba Limanı önünde sergilendikten sonra geri dönüşüm merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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