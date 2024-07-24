Bodrum'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tansel Cüneyt D'nin kullandığı 34 BR 0757 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa S. yönetimindeki plakasız motosiklet, Gürece Mahallesi Bağla mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Mustafa S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tansel Cüneyt D. ve otomobilde bulunan Jülide D, sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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