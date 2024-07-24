Muğla'da Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nde otizmli sanatçı Yıldırım sahne aldı

Festivalde ayrıca Ortaca Kent Konseyi TSM topluluğu ve Afish Band konser verdi.

Ortaca Belediye Meclis üyesi Zümrüt Avcı, Yıldırım'a Atatürk portresi ve bayrak vererek teşekkür etti.

Festivalde sanatçının mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Tezcan, "Farkındalık yaratmak adına çok güzel bir organizasyon oldu." dedi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Yıldırım'ın en büyük mutluluğunun bateri çalmak olduğunu söyledi.

Ortaca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, üçüncü gününde farklı etkinliklerde devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.