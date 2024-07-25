Muğla'da yangın söndürme uçağı pilotu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Ülküdür, konuşmasında, Emiliano Barajas Repiso'nun orman yangınlarının söndürülmesinde başarıyla görev yapan bir pilot olduğunu söyledi.

Törene pilotun kardeşi ve çalışma arkadaşları, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Tevfik Çetinkaya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile müdürlük personeli katıldı.

Sağlık ekibinin de müdahalesine rağmen kurtarılamayan Repiso için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

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