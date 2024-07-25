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        Muğla'da yangın söndürme uçağı pilotu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapan yangın söndürme uçağı pilotu Emiliano Barajas Repiso (39), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:03
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        Muğla'da yangın söndürme uçağı pilotu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapan yangın söndürme uçağı pilotu Emiliano Barajas Repiso (39), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

        Köyceğiz Karaçam Mahallesi'nde çıkan yangında görev alan Andorra vatandaşı Repiso, Dalaman Havaalanı'na indikten sonra ekip arkadaşlarıyla dinlenme salonuna geçti.

        Aniden fenalaşan Repiso'ya ilk müdahaleyi yapan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekibinin de müdahalesine rağmen kurtarılamayan Repiso için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Törene pilotun kardeşi ve çalışma arkadaşları, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Tevfik Çetinkaya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile müdürlük personeli katıldı.

        Ülküdür, konuşmasında, Emiliano Barajas Repiso'nun orman yangınlarının söndürülmesinde başarıyla görev yapan bir pilot olduğunu söyledi.

        Törenin ardından Repiso'nun cenazesi ülkesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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