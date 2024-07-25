Bodrum'da 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Turgutreis Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, hakkında 3 ayrı suçtan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.İ'nin ilçede olduğu tespit edildi.

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