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        GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eski eşini tabancayla öldüren şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu tutuklandı, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:35
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        GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eski eşini tabancayla öldüren şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen oğlu tutuklandı, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hüsne Topal'ın dün öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, boşandığı eşi H.Ö.A'nın ardından oğlu B.A. ile arkadaşı E.D. de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı H.Ö.A, gazetecilerin "Eski eşini neden öldürdün?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

        H.Ö.A. ile oğlu B.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hüsne Topal'ın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Bodrum-Milas Havalimanı'ndan uçakla memleketi Hatay'a gönderildiği öğrenildi.

        Yaralanan S.T'nin ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

        - Olay

        Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta dün Hüsne Topal ile eski eşi H.Ö.A. tartışmış, Topal'ı darbeden H.Ö.A. daha sonra kadına tabancayla ateş etmişti. Kurşunların isabet ettiği Topal ile yanındaki S.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Topal yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Topal'ın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'dan Bodrum'a yerleştiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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