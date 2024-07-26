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        Oramiral Tatlıoğlu'ndan Türk savaş gemilerinin görevlendirilmesine ilişkin açıklama:

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Dün itibarıyla Hint Okyanusu'nda Somali açıklarında deniz haydutluğuyla mücadele deniz görev grubunun komutasını aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:56
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        Oramiral Tatlıoğlu'ndan Türk savaş gemilerinin görevlendirilmesine ilişkin açıklama:
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        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Dün itibarıyla Hint Okyanusu'nda Somali açıklarında deniz haydutluğuyla mücadele deniz görev grubunun komutasını aldık." dedi.

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde Katar'a konuşlanacak TCG Kuşadası ile TCG Kumkale gemilerinin görevlendirilme töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin çevre denizlerde görevlerini başarıyla icra ettiğini söyledi.

        Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin köklü tarihiyle dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olduğunu vurguladı.

        Karadeniz'de mayına karşı tedbirler görev grubu komutasını deruhte ettiklerini anlatan Tatlıoğlu, Akdeniz'de NATO'nun mayın harbi görev grubu ve NATO'nun su üstü görev grubunda gemilerinin bulunduğunu kaydetti.

        Akdeniz'de Libya önlerinde 2 fırkateynin bulunduğunu belirten Tatlıoğlu, "Doğu Akdeniz'de Lübnan önlerindeki harekata destek vermekteyiz. Dün itibarıyla Hint Okyanusu'nda Somali açıklarında deniz haydutluğuyla mücadele deniz görev grubunun komutasını aldık. Bugün de dost ve kardeş Katar Deniz Kuvvetlerine deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla 2 Tuzla sınıfı yerli ve milli gemimizi göndermek için bulunuyoruz." diye konuştu.

        TCG Kuşadası ile TCG Kumkale'nin yerli ve milli imkanlarla inşa edildiğini vurgulayan Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin yerli ve milli imkanlarla inşa ettiği gemileriyle, silah sistemleriyle her geçen gün gücüne güç kattığını dile getirdi.

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