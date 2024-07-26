Bodrum'da karavan ve çadırlara yönelik denetim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karavan ve çadırlara yönelik denetim yapıldı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da kamp ve karavan alt yapısı bulunmayan alanlar ile halk plajlarına gelişigüzel çadır kuran, karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olanlara yönelik Bodrum ve Büyükşehir belediyeleri zabıta ekipleri ve Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiindeki denetimlerde, bölgede bulunan karavanların sahipleri tarafından bulundukları alandan kaldırılması sağlanırken sahibine ulaşılamayan bir karavan ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.