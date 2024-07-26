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        Bodrum'da karavan ve çadırlara yönelik denetim

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karavan ve çadırlara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:24 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:24
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        Bodrum'da karavan ve çadırlara yönelik denetim
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karavan ve çadırlara yönelik denetim yapıldı.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da kamp ve karavan alt yapısı bulunmayan alanlar ile halk plajlarına gelişigüzel çadır kuran, karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olanlara yönelik Bodrum ve Büyükşehir belediyeleri zabıta ekipleri ve Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

        Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiindeki denetimlerde, bölgede bulunan karavanların sahipleri tarafından bulundukları alandan kaldırılması sağlanırken sahibine ulaşılamayan bir karavan ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

        Deniz kıyısındaki ören yerleri başta olmak üzere plajlar, sahiller ve diğer alanlara çadır kuran vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarılırken çadırların da alandan kaldırılması sağlanıyor. Sahibi bulunamayan çadırlar ise gerekli inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekiplerce kaldırılmaya başlandı.

        Zabıta ekipleri konuya ilişkin denetimlerini sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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