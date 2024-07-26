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        Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşma imzaladı

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Hacettepe 1945'te forma giyen 22 yaşındaki stoper Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:02
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        Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşma imzaladı
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        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçen sezon Hacettepe 1945'te forma giyen 22 yaşındaki stoper Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Sipay Bodrum FK yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarına soluksuz devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Hacettepe 1945'te forma giyen savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip 1.91 metre boyundaki genç yetenek Sipahioğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesine yer verildi.

        Ayrıca, Murat Sipahioğlu'nun geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945 formasıyla 22 maçta 1624 dakika süre aldığı belirtildi.

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