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        Muğla'da devrilen motosikletteki genç öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki 2 gençten biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 21:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 21:38
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        Muğla'da devrilen motosikletteki genç öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki 2 gençten biri öldü, diğeri yaralandı.

        Mustafa Mert Kıvrak'ın (19) kullandığı motosiklet, Fethiye-Kaş kara yolunun Eşen Mahallesi mevkiinde devrildi.

        Kazada motosikletten yola savrulan Kıvrak ile Berkant A. (20) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kıvrak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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