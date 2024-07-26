Muğla'da devrilen motosikletteki genç öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki 2 gençten biri öldü, diğeri yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki 2 gençten biri öldü, diğeri yaralandı.
Mustafa Mert Kıvrak'ın (19) kullandığı motosiklet, Fethiye-Kaş kara yolunun Eşen Mahallesi mevkiinde devrildi.
Kazada motosikletten yola savrulan Kıvrak ile Berkant A. (20) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kıvrak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
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