21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Fransız piyanist Caroline Sageman konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında Türkiye'de ilk kez sahne alan Fransız piyanist, tarihi taş ocağında Polonya asıllı besteci Frederic Chopin'nin eserlerinden bir seçki sundu.

Gün batımında izleyici karşısına çıkan Sageman'a gecenin sonunda Gülsin Onay tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Öte yandan Bitez Aktur'daki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise ABD'li piyanist Michael Bulychev Okser ve İngiliz kemancı Miriam Davis de konser verdi.