Muğla'da bal deposunda yangın çıktı

Ekipler kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının diğer iş yerlerine de sıçramaması için çaba sarf ediyor.

Köyceğiz Sanayi Sitesi'ndeki bal üretim tesisine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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