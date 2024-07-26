Muğla'da çöp toplama alanında başlayıp bal deposuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çöp ve moloz toplama alanından başlayıp bal deposu ve lojistik deposuna sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Toparlar Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki bal üretim tesisine ait depoda yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının diğer iş yerlerine de sıçramaması için çaba sarf etti. Yangında bal ve lojistik deposu, biri kamyonet 3 araç ile çok miktarda bal, zeytin yağı ve gıda malzemeleri zarar gördü.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, ekiplerin müdahalesini koordine etti.

Vali Akbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sanayi sitesi yakınındaki çöp ve moloz alanından çıktığını söyledi.

Yangının daha sonra bir iş yerine sıçradığını, yangının ardından çok sayıda ekibin bölgeye geldiğini ifade eden Akbıyık, şunları söyledi:

"Şu anda yangın büyük oranda kontrol altında alındı. Burada yaklaşık 150 personel ve 50 civarında yangın söndürme araçları var. Hepsi canla başla mücadele ediyorlar. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bir vatandaşımız hafif dumandan etkilendi. Yerleşim yerlerine sıçrama ihtimalinin olmadığını düşünüyoruz. İş makineleri bölgeyi çevreledi. Burada ekiplerin soğutma çalışması sürüyor."