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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:10
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

        Ortaköy Türbe Mahallesi Geyik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık ve zirai alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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