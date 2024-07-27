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        Bodrum'da "3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri" yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 20:16 Güncelleme: 27.07.2024 - 20:16
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        Bodrum'da "3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri" yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri" düzenlendi.

        Livaneli Vakfı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi işbirliğiyle iki gün süren etkinliğin ilk gününde INA Sualtı Arkeoloji Enstitüsünde açılış kokteyli gerçekleşti.

        Kokteylde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sanatçı Zülfü Livaneli ve Harun Tekin ile İngiltere Türkiye eski büyükelçisi Peter Westmacott açılış konuşmaları gerçekleştirdi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın klasik müzik sunumunu dinleyen konuklar, Sıla Gençoğlu ve Zülfü Livaneli'nin sürpriz düetiyle keyifli dakikalar yaşadı.

        İlçedeki bir otelde düzenlenen ikinci gün etkinliklerinde ise iki oturum halinde "Edebiyat ve Müzik" konuşuldu.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, buradaki konuşmasında, Akdeniz Edebiyat Günleri gibi büyük emeklerle donatılmış organizasyonlara ev sahipliği yapmak ve bu organizasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak gayretinde olduklarını söyledi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da her yıl farklı bir temayla yola çıktıklarını belirterek, sanatın çok güçlü ve insanı mutlu eden bir şey olduğuna dikkati çekti.

        Oturumlarda, sanatçı Zülfü Livaneli, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdiresi Aleksandra Ilina ve Müzikolog-Piyanist Henning Schmiedt edebiyat ve müziğin tarihten bu yana büyük bir ilişki içerisinde olduğundan bahsetti.

        Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Teoman ve Müzikolog Paris Konstantinidis ise müziğin hayatımızdaki yeri ve edebiyatın müziğe yansımalarına dair görüşlerini paylaştı.

        2024 yılı Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, geniş bir katılımla gerçekleşen aile fotoğrafıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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