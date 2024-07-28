Coğrafi işaretli Bodrum mandalinası sorbe dondurma olarak damaklarda tat bırakıyor

ALİ BALLI - Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'un coğrafi işaretli mandalinası, yaz aylarında sorbe dondurma olarak damaklarda tat bırakıyor.

Bodrum doğumlu turizmci ve girişimci Erman Aras, babasından kalan bahçede "Bodrum Yadigarı" adı altında yıllardır mandalinadan şeker ilavesiz ürünler elde ediyor.

Aras, mandalinadan yaptığı lokum, reçel, pekmez, cips, marmelat ve gazoz gibi farklı ürünlerin yanında sorbe (süt, kaymak gibi süt ürünleri içermeden meyve, meyve püresi, su ve şekerle yapılan donuk tatlı) olarak dondurma da yapıyor.

Aras, AA muhabirine, Bodrum mandalinasından 25'e yakın ürün elde ettiklerini söyledi. "Sıfır atık" olarak çalıştıklarını ve her şeyi değerlendirdiklerini ifade eden Aras, Bodrum mandalinasının coğrafi işaretli çok kıymetli bir ürün olduğunu belirtti. Bu aylarda mandalinanın yeşil formunun da olduğunu dile getiren Aras, "Bodrum olarak yeşil formunu çok iyi kullanmalıyız. Bodrum'a gelen her misafirimize suyuna, sodasına, kokteyline, zeytinine, kahvaltısında mutlaka bu yeşil formunu kullanmalıyız. Bunu kullanırsak hem bahçeleri kurtaracağız, çok da değerli olacak." dedi.

Mandalinayı kullandıkları en önemli yerlerden birisinin de dondurma olduğuna işaret eden Aras, "sorbe" olarak sütsüz şekilde dondurma yaptıklarını, dondurmaya mandalinanın yeşil formundan da biraz koyduklarını kaydetti. Bu tatların çok özel olduğunu anlatan Aras, şöyle konuştu: "Bu çocukluğumuzun tatları. İçinde katkı maddesi olmadığı için direkt mandalina suyundan yaptığınız zaman güvenle çocuklarınıza da yedirebileceğiniz, kendinizin de zevkle alabileceği bir ürün. Sorbeyi yurt dışında Michelin yıldızlı restoranlarda bir menüden diğer menüye geçerken ağız temizliği için kullanırlar. Yani ana menünün tadını alabilmeleri için önce sorbe ikram ederler. Sonra ana menüye geçersiniz. Bu dünyada gelenektir. Bodrum'da bu kadar güzel bir ürünümüz varken neden işletmelerimizde mandalina sorbemiz olmasın? Bence bunu kullanmalıyız. Bunu kullanırsak da bütün bahçelerin yeşil olarak kalmasını sağlarız. Bahçe sahipleri de ürünleri değerlenirse onlar da bahçelerine bakarlar. Bu ne demektir? Bol oksijenli bir Bodrum'a, sürdürülebilir bir turizme yıllar boyu sahip olabiliriz."

Ürünü çocukların yemesi için çubuklu olarak da hazırladıklarını ifade eden Aras, "Çocukluğumuzun tadını tekrar yapmak istedik. En azından Bodrum'da bu coğrafi işaretli ürününün hakkını verelim istedik. Çünkü çok güzel bir ürün. Bence bunu herkes kullanmalı. İçerisinde yüzde 100 mandalina suyu, biraz salep var. Şeker koymuyoruz elmayla tatlandırıyoruz. Bütün yaptığımız bu. Yerli ve yabancı tatilciler çok seviyorlar." ifadelerini kullandı. Bodrum'da coğrafi işaretli ürünleri kullanan bir restoranın sahibi ve Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkanı Şef Tamer Özkan da coğrafi işaretli Bodrum mandalinasından elde edilen doğal sorbeyi çok beğendiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.