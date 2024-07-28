Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Coğrafi işaretli Bodrum mandalinası sorbe dondurma olarak damaklarda tat bırakıyor

        ALİ BALLI - Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'un coğrafi işaretli mandalinası, yaz aylarında sorbe dondurma olarak damaklarda tat bırakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafi işaretli Bodrum mandalinası sorbe dondurma olarak damaklarda tat bırakıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALİ BALLI - Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'un coğrafi işaretli mandalinası, yaz aylarında sorbe dondurma olarak damaklarda tat bırakıyor.

        Bodrum doğumlu turizmci ve girişimci Erman Aras, babasından kalan bahçede "Bodrum Yadigarı" adı altında yıllardır mandalinadan şeker ilavesiz ürünler elde ediyor.

        Aras, mandalinadan yaptığı lokum, reçel, pekmez, cips, marmelat ve gazoz gibi farklı ürünlerin yanında sorbe (süt, kaymak gibi süt ürünleri içermeden meyve, meyve püresi, su ve şekerle yapılan donuk tatlı) olarak dondurma da yapıyor.

        Aras, AA muhabirine, Bodrum mandalinasından 25'e yakın ürün elde ettiklerini söyledi.

        "Sıfır atık" olarak çalıştıklarını ve her şeyi değerlendirdiklerini ifade eden Aras, Bodrum mandalinasının coğrafi işaretli çok kıymetli bir ürün olduğunu belirtti.

        Bu aylarda mandalinanın yeşil formunun da olduğunu dile getiren Aras, "Bodrum olarak yeşil formunu çok iyi kullanmalıyız. Bodrum'a gelen her misafirimize suyuna, sodasına, kokteyline, zeytinine, kahvaltısında mutlaka bu yeşil formunu kullanmalıyız. Bunu kullanırsak hem bahçeleri kurtaracağız, çok da değerli olacak." dedi.

        Mandalinayı kullandıkları en önemli yerlerden birisinin de dondurma olduğuna işaret eden Aras, "sorbe" olarak sütsüz şekilde dondurma yaptıklarını, dondurmaya mandalinanın yeşil formundan da biraz koyduklarını kaydetti.

        Bu tatların çok özel olduğunu anlatan Aras, şöyle konuştu:

        "Bu çocukluğumuzun tatları. İçinde katkı maddesi olmadığı için direkt mandalina suyundan yaptığınız zaman güvenle çocuklarınıza da yedirebileceğiniz, kendinizin de zevkle alabileceği bir ürün. Sorbeyi yurt dışında Michelin yıldızlı restoranlarda bir menüden diğer menüye geçerken ağız temizliği için kullanırlar. Yani ana menünün tadını alabilmeleri için önce sorbe ikram ederler. Sonra ana menüye geçersiniz. Bu dünyada gelenektir. Bodrum'da bu kadar güzel bir ürünümüz varken neden işletmelerimizde mandalina sorbemiz olmasın? Bence bunu kullanmalıyız. Bunu kullanırsak da bütün bahçelerin yeşil olarak kalmasını sağlarız. Bahçe sahipleri de ürünleri değerlenirse onlar da bahçelerine bakarlar. Bu ne demektir? Bol oksijenli bir Bodrum'a, sürdürülebilir bir turizme yıllar boyu sahip olabiliriz."

        Ürünü çocukların yemesi için çubuklu olarak da hazırladıklarını ifade eden Aras, "Çocukluğumuzun tadını tekrar yapmak istedik. En azından Bodrum'da bu coğrafi işaretli ürününün hakkını verelim istedik. Çünkü çok güzel bir ürün. Bence bunu herkes kullanmalı. İçerisinde yüzde 100 mandalina suyu, biraz salep var. Şeker koymuyoruz elmayla tatlandırıyoruz. Bütün yaptığımız bu. Yerli ve yabancı tatilciler çok seviyorlar." ifadelerini kullandı.

        Bodrum'da coğrafi işaretli ürünleri kullanan bir restoranın sahibi ve Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkanı Şef Tamer Özkan da coğrafi işaretli Bodrum mandalinasından elde edilen doğal sorbeyi çok beğendiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Oğluyla işletmede dondurmayı tadan ABD uyruklu Peter Mullin de "Bodrum'da bu tür coğrafi doğal ürünleri bulmak çok güzel. Bodrum mandalinasını da çok beğendik. Bunun için işletmecilere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        Ziyech sevinci!
        Ziyech sevinci!
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı

        Benzer Haberler

        Fethiye'de iki botun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Fethiye'de iki botun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Muğla'da yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
        Muğla'da yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor
        Bodrum'da "3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri" yapıldı
        Bodrum'da "3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri" yapıldı
        Abramoviç'in yatı 'Eclipse' 2 yıl 4 aydır Marmaris'te
        Abramoviç'in yatı 'Eclipse' 2 yıl 4 aydır Marmaris'te
        Fethiyespor'dan 10 dış, 5 iç transfer
        Fethiyespor'dan 10 dış, 5 iç transfer
        Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı
        Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı