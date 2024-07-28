Fethiye'de iki botun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki botun çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki botun çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi.
Göcek Mahallesi önlerindeki Ayten Koyu mevkisinde bir zodyak bot, başka botla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ile Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan Güllü Torun Vasilev, botla Sahil Güvenlik iskelesine getirildi.
Ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Vasilev, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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