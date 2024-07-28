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        Fethiye'de iki botun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki botun çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:29
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        Fethiye'de iki botun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki botun çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi.

        Göcek Mahallesi önlerindeki Ayten Koyu mevkisinde bir zodyak bot, başka botla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ile Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Kazada yaralanan Güllü Torun Vasilev, botla Sahil Güvenlik iskelesine getirildi.

        Ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Vasilev, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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