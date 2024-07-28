Fethiye'de iki botun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Vasilev, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki botun çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi.

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