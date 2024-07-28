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        Sanatçı Safiye Soyman'ın vefat eden oğlu Harun Akaröz Bodrum'da toprağa verildi

        Safiye Soyman'ın Multiple Skleroz (MS) hastası oğlu Harun Akaröz, Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:00 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:00
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        Sanatçı Safiye Soyman'ın vefat eden oğlu Harun Akaröz Bodrum'da toprağa verildi
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        Safiye Soyman'ın Multiple Skleroz (MS) hastası oğlu Harun Akaröz, Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde dün kaldırıldığı hastanede solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 52 yaşındaki MS hastası Akaröz için Gündoğan Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Akaröz'ün annesi Safiye Soyman ile birlikte yaşadığı iş insanı Faik Öztürk, şarkıcı Gülben Ergen, Seren Serengil, sunucu Ebru Akel, oyuncu Seray Sever'in de arasında olduğu sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

        Safiye Soyman, gazetecilere, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti." ifadesini kullandı.

        İş insanı Faik Öztürk de hastalığın 7 yıldır ağır seyrettiğini belirterek, "Çok mücadele etti. Ömrü yatakta geçti. Allah'ım onu melekler gibi yanına aldı. Allah Safiye'ye ömür versin, oğluna muhteşem baktı. Zor bir hastalıktı. Çözümü yok, yaşayan bilir. Acımız çok büyük. Safiye'nin buna alışması çok zor. Allah güç kuvvet versin." diye konuştu.

        Harun Akaröz'ün cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gündoğan Mezarlığı'nda defnedildi.

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