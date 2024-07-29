GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Ekizköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
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