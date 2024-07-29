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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:03 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:03
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

        Ekizköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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