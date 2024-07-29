Bodrum'da hasta ve hasta yakınıyla tartışan doktor fenalaşması üzerine yoğun bakıma alındı

Kalp hastası olduğu, kalp pili taşıdığı belirtilen ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan doktorun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Doktor Tezvar ile hasta ve hasta yakını arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bölgede tatil yapan E.S. (55) yüksek ateş şikayetiyle kız kardeşi Ö.S.A. (48) ile Ortakent Mahallesi'ndeki 12 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde görevli doktor Mustafa Hürkal Tezvar'a muayene için gitti.

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