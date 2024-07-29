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        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikleti kullanan çocuk öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 22:28 Güncelleme: 29.07.2024 - 22:28
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        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikleti kullanan çocuk öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Asım Bulut Ertürk'ün kullandığı 48 ALF 357 plakalı motosiklet, Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde Selçuk Y. idaresindeki 34 KLG 784 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Ertürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza yerine gelen Ertürk’ün yakınları üzüntü yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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