Muğla açıklarında denizde rahatsızlanan 3 kişiye tıbbi tahliye

Marmaris açıklarındaki ticari yatta rahatsızlanan kişi de ekipler tarafından tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarındaki iki gezi teknesinde 2 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında tekne ve yatta rahatsızlanan 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.