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        Muğla'da zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyun telef oldu

        Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftlikte zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyunun telef olmasına ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:13
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        Muğla'da zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyun telef oldu
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        Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftlikte zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyunun telef olmasına ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

        Kırcağız Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'e ait 30 koyunun aynı anda telef olması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Veteriner hekimlerce ölen hayvanlara otopsi yapıldı ve alınan doku örnekleri İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

        Zehirlendikleri tahmin edilen hayvanların, Enstitüde yapılacak analizlerle kesin ölüm sebebi belirlenecek.

        Ekipler, bölgede daha fazla hayvanın zarar görmemesi için çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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