Muğla'da zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyun telef oldu

Ekipler, bölgede daha fazla hayvanın zarar görmemesi için çalışma yaptı.

Kırcağız Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'e ait 30 koyunun aynı anda telef olması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftlikte zehirlendikleri tahmin edilen 30 koyunun telef olmasına ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

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