Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı

Ekiplerce yapılan kontrolde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 93 kişi gözaltına alındı.

Muğla ve ilçelerinde aranan kişilere yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 93 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

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