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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde aranan kişilere yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 93 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:40
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        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde aranan kişilere yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 93 hükümlü ve şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

        Ekiplerce yapılan kontrolde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 93 kişi gözaltına alındı.

        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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