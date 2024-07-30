Muğla'da otomobille elektrikli motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin hızla çarptığı elektrikli motosikleti önüne alıp bir süre sürüklediği ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor. Otomobil sürücüsünün, araçtan inmeye çalışırken düşmesi de kameraya yansıyor.

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