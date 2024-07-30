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        Bodrum'da yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 19:16 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:18
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        Bodrum'da yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de havadan destek verdi.

        Yangın bölgesinde bulunan bir otomobil vatandaşlar tarafından itilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

        Ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alınan yangında, alandaki bazı ahşap malzemeler de zarar gördü.

        Polis ve itfaiye ekipleri yangının ardından bölgede inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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