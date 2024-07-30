Bodrum'da yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Polis ve itfaiye ekipleri yangının ardından bölgede inceleme yaptı.

Ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alınan yangında, alandaki bazı ahşap malzemeler de zarar gördü.

Yangın bölgesinde bulunan bir otomobil vatandaşlar tarafından itilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de havadan destek verdi.

Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.